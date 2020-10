Café Fédéral: Von Doppelbürgern und Rassenreinen

Andreas Glarner, Nationalrat der Volkspartei, will das Übel bei der Wurzel packen. Er plant, wie er der «Sonntags-Zeitung» meldete, Doppelbürger aus National- und Ständerat zu verbannen. Ein entsprechender Vorstoss sei in Planung.

Ein alter Hut zwar, letztmals vor zwei Jahren im Bundesparlament hoch abgelehnt, nachdem ein Lega-Mann ihn deponiert hatte. Selbst Glarner, so die Zeitung, stimmte damals nein. Aber jetzt hat sich eine neue Situation ergeben. Glarner warf der Doppelbürgerin und Nationalrätin Sibel Arslan am Rand der Klimademonstration vor dem Bundeshaus ein unterbelichtetes «Frau Arschlan» an den Kopf.

Wenn ein rassenreiner Patriot wie Glarner sich zu derartigen Ausfällen hinreissen lässt, dann kann das nur an der Anwesenheit der Doppelbürgerin liegen, die den reinrassigen Aargauer SVP-Mann irritiert haben muss.

Das Problem wird jetzt durch den Vorstoss des lupenreinen Demokraten mittels Entfernung der Doppelbürger aus dem Bundesparlament der moderaten Lösung zugeführt.

Moderat deshalb, weil als Alternative die Wiedereinführung der Heiligen Inquisition samt Doppelbürger-Verbrennung im Raum stand, durchgeführt während der Session auf dem Bundesplatz. Zwei Fliegen auf einen Streich, würde doch dadurch auch künftigen Klimademos auf dem Bundesplatz der Riegel geschoben.