Das Wichtigste kompakt:

Das drittgrösste private Medienhaus der Schweiz kündigt ein Sparprogramm für die nächsten zwei Jahre an.

Insgesamt sollen die Kosten um 10 Prozent gesenkt werden. Betroffen sind alle Bereiche. 200 Stellen sollen abgebaut werden.

Das Medienhaus mit derzeit 2200 Beschäftigten will den Personalabbau mit einem Sozialplan abfedern.

In der Schweizer Medienbranche kommt es erneut zu einem Stellenabbau. Das Unternehmen CH Media, ein Joint Venture zwischen AZ Medien und NZZ-Regionalmedien, will 200 Vollzeitstellen in den kommenden zwei Jahren streichen.

Damit möchte das Medienunternehmen nach eigenen Angaben die Kosten um 10 Prozent oder 45 Millionen Franken reduzieren. Man reagiere auf die "weiterhin äussert angespannte Marktsituation", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Man leide wie alle Medienhäuser insbesondere unter sinkenden Werbe- und Abonnementserträgen.