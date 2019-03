Im Frühling 2015 sagte der damals abtretende Zürcher SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi im Gespräch: Bei den Wahlen im Herbst 2015 passiere noch nichts. Aber bei den Wahlen 2019, prophezeite der Zürcher, «werden uns der Bauer und der Schreiner fehlen». Sollte heissen: Die Volksverbundenheit dieser Leute. Im Frühling 2015 drängte die Zürcher SVP Schwergewichte wie den Schreinermeister Bortoluzzi zum Rücktritt. Auch Bauer Max Binder hörte auf. Sie machten Jüngeren Platz, die den Abtritt der alten Garde forderten. Die Prophezeiung scheint sich zu erfüllen. Die Zürcher SVP fuhr am Wochenende in den kantonalen Wahlen eine dramatische Niederlage ein. Minus 9 Sitze im Kantonsrat, minus 5,6 Wählerprozent. «Mehr als nur dumm benommen» Von einer absehbaren Niederlage spricht auch der ehemalige SVP-Nationalrat Hermann Weyeneth (BE). «Überrascht bin ich nur vom Ausmass der Verluste», sagt Weyeneth (75). «Die Zürcher SVP-Fraktion hat sich mehr als nur dumm benommen.» Immer nur Nein zu sagen, noch bevor man weiss, was der andere will, zeugt auch von fehlendem Anstand.» Das Wahlresultat zeige, dass auch die Landbevölkerung diese Politik nicht mittrage. «Sie hat nicht andere Parteien gewählt, sie ging einfach nicht wählen», glaubt der Berner.

«Die Umweltthemen wurden hochgespielt», sagt der ehemalige Finanzpolitiker und Bauer. «Als ob die Schweiz weltweite Verantwortung für die Umwelt trüge.» Das ändere aber nichts daran, dass sich die Leute um das Klima sorgten. Irgendwer in der Partei hätte das merken müssen, so Weyeneth. Gemerkt hat es der eine oder andere schon, aber er wurde nicht gehört. In der letzten Session zeigte sich, dass sich auch SVP-Vertreter Sorgen ums Klima machen. «Ich finde es sehr gut, dass sich die Jugend dermassen engagiert», sagte etwa ein sehr namhafter Parteivertreter unter vier Augen.

Für manche SVP-Vertreter hat die Misserfolgssträhne viel mit dem Personal zu tun. Die SVP wurde in den letzten Jahrzehnten auf Einheitspartei mit klarem «Auftrag» gedrillt. Christoph Blocher, als er noch präsent war, verteilte die Posten immerhin auf Personen, die für die Partei arbeiteten. Aber Blocher ist immer weniger präsent. Weyeneth sagt trocken: «Blocher ist ausgeschöpft.» Will heissen, er ist alt geworden und hat nicht mehr die Kraft, die Partei zu ordnen. Momentan fehlten in der SVP, aber auch bei den anderen Parteien die «grossen Leitfiguren», sagt Weyeneth. «Rösti kommt nicht schlecht an, er hat aber nicht Blochers Charisma.» Das Vakuum, das dieser hinterlässt, öffnet den Egotrips einiger Privilegierter Tür und Tor. Es seien Leute am Ruder, die aus dem Nichts in hohe Positionen kamen und vor allem sich selbst im Kopf haben, sagt ein SVP-Parteigänger. Zwar gebe es zunehmend Leute, die mit diesem Kurs nicht einverstanden seien: «Aber der Handwerker und der Bauer in der Partei wagen sich heute nicht mehr zu wehren.»