Mitglieder des Parteileitungsausschusses werden sollen ausserdem neu Nationalrätin Sandra Sollberger (BL), der frühere Fraktionschef und Nationalrat Adrian Amstutz (BE) als Wahlkampfleiter sowie Nationalrat Marcel Dettling (SZ). Nationalrat Thomas Matter (ZH) will weiterhin im Gremium bleiben.

Die Delegierten wählen die Organe der SVP am 24. März in Klosters GR, wie die SVP am Dienstag mitteilte. Für weitere zwei Amtsjahre wiederwählen lassen wollen sich Parteipräsident Albert Rösti und Vizepräsidentin Céline Amaudruz (GE). Von Amtes wegen Mitglied des Parteileitungsausschusses ist Fraktionschef Thomas Aeschi (ZG).

Der politische Karriere von Christoph Blocher: