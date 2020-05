Co-Präsidentin Flavia Kleiner verlässt Operation Libero nach sechs Jahren

(gb.) In einem Interview mit der NZZ am Sonntag gab Flavia Kleiner ihren Rücktritt als Co-Präsidentin von Operation Libero bekannt. Kleiner ist Gründungsmitglied des Vereins, der 2015 als Reaktion auf die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative entstand. Es sei Zeit, etwas Neues anzupacken, sagte Kleiner gegenüber der NZZ am Sonntag.