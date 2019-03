Von Projer geladen waren illustre Gäste, darunter der Comedian und SRF 3-Moderator Stefan Büsser oder alt National- und Ständerat Felix Gutzwiller. Büsser kämpft an vorderster Front für die Organspende. Das, weil der Comedian selbst bald auf eine neue Lunge angewiesen sein könnte. Der 34-Jährige leidet an der Erbkrankheit Cystische Fibrose. Wegen eines Zelldefekts bilden sich in seinem Körper zähflüssige Sekrete, die allen voran die Lunge angreifen. Entsprechend emotional beteiligte sich Büsser auch an der Diskussion.

Wenig davon hält alt Parlamentarier Felix Gutzwiller. Einmal das Wort erhalten, redet er sich in Rage. «Pro Jahr sterben 70 bis 100 Menschen, die auf ein neues Organ warten. Dieser Zustand ist einfach nicht mehr haltbar, es muss sich jetzt etwas ändern.» Er überlasse es zwar jedem selbst, zu entscheiden, ob man seine Organe spenden wolle oder nicht. «Aber eine solche Widerspruchslösung wäre ideal für diejenigen Menschen, die ihre Organe eben nicht spenden wollen. So müssen sie nur einmal Nein sagen und der Fall ist klar.»

Zwei Reihen links von Gutzwiller steht Peter G. Kirchschläger, Professor für theologische Ethik an der Universität Luzern. Eben noch zu Gast in der «Arena» zu 5G, darf Kirchschläger auch in der Organspende-Arena seine Meinung zum Thema kundtun. Für ihn ist die Widerspruchslösung eine Verletzung der Menschenrechte. «Unser Körper gehört uns. Wir haben ein Recht auf Selbstbestimmung, diese Initiative verletzt dieses Recht», so Kirchschläger.

Comedian Büsser ist’s ob dieser Aussage keineswegs zum Lachen zu Mute. «Das letzte was ich will, ist jemanden dazu zwingen. Ich will kein Organ von jemanden, der nie spenden wollte.» Doch seine Erfahrung habe gezeigt, dass nur die Widerspruchslösung funktioniere. «Glauben Sie mir, mir wäre es auch lieber, wir bräuchten diese Initiative nicht.» Er kämpfe seit Jahren für die Organspende. Doch passieren tue «rein gar nichts». «Das tut als Betroffener unglaublich weh.»