Am 18. Oktober befand der Bundesrat unter Ägide von Verteidigungsminister Guy Parmelin: Olympische Spiele seien eine grosse Chance für die Schweiz. Er entschied, das Projekt «Sion 2026» mit einer Milliarde Franken zu unterstützen.

Eine grosse Chance sah auch der unvermeidliche Walliser Tausendsassa und FC-Sion-Besitzer Christian Constantin. Wie der Walliser Blog 1dex.ch dieser Tage enthüllte: Gut einen Monat vorher, am 15. September 2017, liess Constantin den Slogan «Sion 2026, les Jeux au cœur de la Suisse» als Marke schützen. Auf Deutsch: «Sion 2026, die Spiele im Herzen der Schweiz».

Das ist der offizielle Slogan des Schweizer Olympia-Projekts. Das Motto, mit dem die Kandidatur der Kantone Wallis, Waadt, Freiburg, Bern und Graubünden in die Ausmarchung stieg. Die Rechte an dieser Marke gehören nun nicht dem Bewerbungskomitee. Sondern einer Aktiengesellschaft, deren einziger Verwaltungsrat Christian Constantin ist.

Besonders pikant ist das, weil «CC» am 22. September 2017, also eine Woche nach Hinterlegung der Marke Sion 2026, im Zug der Ohrfeigen-Affäre aus dem Sion-Bewerbungskomitee zurücktrat. Constantin hatte vor laufender Kamera den Fussball-Experten Rolf Fringer geohrfeigt und ihm einen Tritt in den Hintern versetzt. Um die Kandidatur Sion 2026 nicht zu belasten, trat der Walliser als Vizepräsident des Komitees zurück.

Constantin sitzt nicht nur auf der Sion-Marke. Er besitzt auch die offizielle Website sion2026.ch. Die hat er bereits 2014 registriert. Auch wenn Constantin offiziell bei Sion 2026 weg ist, behält er damit einige Trümpfe in der Hand. Er kann, wenn er will, mit der Vermarktung gutes Geld verdienen. Das Komitee und die öffentliche Hand, die die Spiele mit viel Steuergeld subventioniert, haben dann das Nachsehen.