Coop, Manor und PKZ setzen auf Textilmasken - obwohl diese das Virus nicht abhalten

(jk) Der Bund liefert nächste Woche Millionen von Hygienemasken an Detailhändler. Es handelt sich um Gesichtsmasken, die nach einmaligem Tragen weggeworfen werden müssen. Darüber hinaus decken sich Einzelhändler jetzt auch mit Hunderttausenden wasch- und wiederverwendbaren Stoffmasken ein. Bei Manor gibt es gemäss Blick vom Sonntag ab Mai Textilmasken für 7.95 Franken das Stück. Beim Modehaus PKZ werden pünktlich zur Wiedereröffnung der Läden gemusterte und farbige Modelle im Sortiment sein. Auch Detailhändler Coop zieht mit und wird nebst Hygienemasken solche aus Stoff verkaufen, wie der Händler auf Anfrage bestätigt.

Über Details wie den Preis oder die in Fragen kommenden Hersteller und den tatsächlichen Verkaufsstart will man sich hier allerdings noch nicht äussern.

Was Stoffmasken bringen sollen, ist umstritten. Sie halten wohl grössere Tröpfen ab und können andere Menschen schützen, wenn eine Person niest oder hustet. Doch Viren halten die Masken gemäss Untersuchungen nicht ab. Stoffmasken in allen Schattierungen und modischen Varianten sind allerdings in den letzten Wochen zu einem Lifestyle-Produkt avanciert. Luxuslabels, Sportclubs, Private - die Munschutzmasken werden überall produziert. Im öffentlichen Raum sieht man sie allerdings sehr selten. Sie kamen auch deshalb auf, weil Masken auch in der Schweiz noch immer Mangelwaren sind.

Trotz Mangel in der Schweiz: Tonnenweise Masken exportiert

Angesichts dessen lässt dies aufhorchen: Viele Spitäler und Altersheime hatten in den letzten drei Monaten zu wenige Atemschutzmasken, um das Personal vor dem Coronavirus zu schützen. Jetzt zeigen Recherchen der SonntagsZeitung: Genau zu dieser Zeit verkauften viele Händler ihre Bestände ins Ausland.