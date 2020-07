Corona-App hat eine Million Nutzer – genauere Angaben zur Wirksamkeit fehlen aber noch

Im Vorfeld war oft die Rede davon, dass rund 60 Prozent der Bevölkerung die App benutzen müssten, damit sie effektiv ist. Allerdings sei das eine Fehlinterpretation einer einzelnen Studie gewesen, so Sang-Il Kim. Er nennt einen tieferen Zielwert:

(dpo) Sang-Il Kim, Leiter der Abteilung digitale Transformation beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), ist mit den ersten zwei Wochen seit Einführung der SwissCovid-App zufrieden. Die App hat inzwischen eine Million Nutzer. «Verglichen mit der Zahl der potenziellen Smartphone-User, die die App installieren können, finden wird das eine sehr gute Zahl», sagt Kim gegenüber Radio SRF am Mittwoch.

Die Zahl der aktiven Apps ist zur Zeit die einzige konkrete Angabe, welche das BAG zur SwissCovid-App machen kann. «Aufgrund unseres dezentralen Ansatzes können wir gar nicht wissen, wer und wie viele gewarnt werden», so Kim weiter. Um genauer Auskunft geben zu können, müssten die verschiedenen kantonsärztlichen Dienste erheben, wie viele der positiv getesteten Personen sich aufgrund der App testen liessen. Nur so könne man feststellen, ob die App wirklich wirksam sei, sagt der Leiter der Abteilung digitale Transformation. Die Gespräche dazu mit den Kantonen seien angelaufen. Erste Zahlen seien frühestens in ein paar Wochen zu erwarten, da die Kantone aktuell stark mit ihrem Contact Tracing ausgelastet seien.