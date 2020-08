Corona-App soll auch grenzübergreifende Kontakte ermitteln können

(mg) Das Virus unterscheide nicht zwischen EU-Mitgliedsstaaten und anderen Ländern. Daher sei es wichtig, «dass die Schweiz von vornherein in die Verknüpfung der Corona-Warn-Apps in Europa einbezogen werden muss». Das schreiben mehrere deutsche Bundestagsabgeordnete in einen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. «Wir brauchen eine gemeinsame grenzüberschreitende Strategie gegen Corona», betonen die deutschen Abgeordneten.

Die EU-Kommission treibe derzeit die europaweite Verknüpfung der Corona-Warn-Apps der einzelnen Mitgliedsstaaten voran. So soll eine grenzüberschreitende Nachverfolgung der Kontakte ermöglicht werden. «Allerdings wird die Schweiz dabei zunächst nicht einbezogen», wie es in der Mitteilung heisst. Die EU-Kommission führe dafür «rechtliche Gründe» an. Gegenüber der «NZZ» hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigt, dass «entsprechende Gespräche lanciert» seien. Aktuell sei aber nicht klar, wie man die rechtlichen Aspekte gelöst werden können.

Für die Parlamentarier aus Süddeutschland, sollen diese Hindernisse rasch aus dem Weg geräumt werden. Technisch wäre eine Einbeziehung der Schweiz wohl gut machbar, glauben sie. «Diese technische Möglichkeit solle nun ohne Verzögerung auch wirklich genutzt werden», schreiben sie in einer Mitteilung vom Sonntag. Datenschutz und rechtliche Fragen müssten geklärt werden, aber die Frage nach dem Corona-App dürfe nicht mit anderen Streitpunkten zwischen der Schweiz und der EU verknüpft werden.