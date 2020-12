Corona-Eintrag im Impfbüchlein: Soll es Vorteile geben für Menschen, die sich impfen lassen?

Pro: Der einzige Weg zu ein bisschen Normalität

Machen wir uns nichts vor. Der Weg zurück in die Normalität ist noch lang und auf diesem ist noch keine Alternative zur Corona-Impfung zu sehen. Nach einer Alternative gefragt, bleiben jene meist stumm, die im Gespräch locker sagen: Impfen? Ich nicht, sollen doch die andern.

Die Impfungen gegen Pocken, Kinderlähmung und andere schwere Infektionskrankheiten gehören zwar zu den grössten Erfolgsgeschichten der Medizin, sie funktionieren aber nur, wenn eine gewisse Zahl an Menschen mitmacht.

Die Corona-Experten hoffen darauf, dass sich die Skepsis in der Bevölkerung legen wird, wenn die Impfungen vom Heilmittelinstitut Swissmedic geprüft, zugelassen und offen und transparent über Wirkungen und mögliche Nebenwirkungen informiert wird. Ob die BAG-Kampagne dazu führen wird, dass die notwendige Durchimpfung der Bevölkerung von 60 bis 70 Prozent erreicht wird, ist aber ungewiss.

Ein Impfzwang ist ausgeschlossen. Da könnte es sich als hilfreich erweisen, die Impfbereitschaft mit gewissen Vorteilen zu verknüpfen. Wenn ein Impf- oder Immunitätsausweis den Weg zurück in die Normalität erleichtert, also zum Beispiel den Gang zurück ins Theater, an ein Konzert oder ins Stadion ermöglicht. Diese Diskriminierung ist zwar störend und darf deshalb auch nur in Bereichen vorkommen, in denen es um Freizeit und Vergnügen geht. So kann Veranstaltern, die sich mit jedem Monat näher in Richtung Ruin bewegen, wieder Hoffnung gemacht werden.

Denn auf Masken, Distanz und Einschränkungen werden wir auch nicht verzichten können, wenn im Januar in der Schweiz mit den ersten Impfungen begonnen wird. In einer ersten Impfphase werden nur die Gefährdesten und das Pflegepersonal mit Patientenkontakt geimpft, um die Corona-Erkrankung zu verhindern. Um die Verbreitung des Virus zu stoppen, braucht es aber viel mehr Geimpfte. Bis dahin wird noch mindestens ein halbes Jahr vergehen.

Den Menschen wird aber die Geduld fehlen. Ein Immunitätsausweis kann in einer ersten Phase helfen, ein bisschen Normalität herzustellen. Mit der Zeit schleicht sich die Herdenimmunität ein und dann muss der Nachweis so schnell wie möglich wieder verschwinden. Bei Auslandreisen wird er beim Grenzübertritt in vielen Ländern aber wohl so oder so zum Begleiter werden.

Contra: Soll ein Corona-Impfpass Privilegien beinhalten?