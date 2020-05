Corona-Taskforce-Chef warnt kurz vor Bundesratsentscheid: «Mit Massenveranstaltungen muss man noch zuwarten»

Matthias Egger: Die Wissenschaft findet jetzt ganz sicher Gehör. Das heisst aber nicht, dass unsere Empfehlungen immer eins zu eins umgesetzt werden, das ist klar. Aber sie werden von der Politik in Betracht gezogen. Das ist aber erst so, seit es die Science Task Force gibt.

Die von der Task Force berechnete Reproduktionszahl liegt schon seit dem 22. März unter 1: Ein Infizierter steckt weniger als eine Person an. Hätte man nicht früher mit den Lockerungen beginnen können?

Mit dem Lockdown hat man Mitte März viele Einrichtungen und Aktivitäten gleichzeitig geschlossen und beendet. Aus wissenschaftlicher Sicht hätte man die Öffnungen im Gegensatz dazu früher gestaffelt ausführen können, um die Effekte zu analysieren und dann den nächsten Schritt zu machen. Diese Option wäre aber aus politischen Gründen schwierig durchzusetzen gewesen. Warum dürfen die und nicht wir, hätte es dann geheissen. Die Gleichbehandlung spielt auch eine Rolle bei solchen Entscheidungen. Die Politik kann sich nicht nur nach der wissenschaftlichen Empfehlung richten.

Die Zahl der Neuinfektionen ist trotz Lockerung nicht gestiegen. Könnte man die Lockerungen nicht beschleunigen?

Die aktuelle Reproduktionszahl von 0,7 bezieht sich auf den 14. Mai, also nur drei Tage nach der grossen Lockerung am 11. Mai. Die heute bekannte Reproduktionszahl hinkt immer zehn Tage hinterher, weil erst dann alle Daten zu ihrer Berechnung zur Verfügung stehen. Wie viele Menschen sich heute anstecken, können wir somit erst in zehn Tagen sagen. Aufgrund von drei Tagen kann man noch keine Aussagen zu einer möglichen Zunahme der Infektionen machen.

Am 8. Juni soll auch der Tourismus in der Schweiz wieder freie Hand haben. Welche Effekte könnte das haben?

Vor dem 8. Juni werden wir wirklich sehen, welche Auswirkungen die Lockerungen vom 11. Mai hatten. Sind wir dann wieder bei einer Reproduktionszahl über 1 – was ich nicht erwarte - wird man die geplanten Lockerungen nochmals überdenken müssen.

Was bedeutet das?

Dass man nicht weitere Lockerungen einführt, sondern die bestehenden konsolidiert. Dass man die Bevölkerung nochmals auf die weiterhin wichtigen Hygiene- und Distanzmassnahmen aufmerksam macht und die Kommunikation intensiviert. Man sollte auch genau hinschauen, wo es zu Ausbrüchen gekommen ist. Daraus könnte man gezielt regionale Massnahmen ableiten. Viele Regionen der Schweiz werden nicht betroffen sein. Gewisse Lockerungen, zum Beispiel im Tourismus, könnte man dann trotzdem ermöglichen.

Die Leute wollen zurück zur Normalität. Die Disziplin wird weiter nachlassen.

Tatsächlich sieht man Anzeichen, dass sich die Leute nun zum Teil weniger an die Regeln halten. Zum Beispiel in Lausanne an diesem illegalen Fussballspiel. Dass es nicht gut ist, wenn viele Leute zusammenkommen, hat ein Gottesdienst in Deutschland in Erinnerung gerufen, der zu einem grossen Ausbruch geführt hat. Mit Massenveranstaltungen muss man noch zuwarten.

Was kann der Bund tun, wenn die Disziplinlosigkeit zunimmt?

Überzeugungsarbeit leisten. Wir müssen einen Weg finden, das Virus unter Kontrolle zu halten und das Leben zu geniessen. Es ist im Interesse von allen, wenn die Fallzahlen tief und die Reproduktionszahl unter 1 bleiben. So dass wir weitere Lockerungen in Betracht ziehen können. Mit den Veranstaltern illegaler Massenveranstaltungen muss man den Dialog suchen. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung hält sich in meiner Wahrnehmung nach an die Massnahmen. Das sieht man auch in den Restaurants.

In Erinnerung bleibt, dass ein Epidemiologe in der Schweiz 30000 Corona-Tote vorausgesagt hat, davon sind wir weit entfernt. Sind die Epidemiologen generell zu vorsichtig?

Diese Schätzung wurde gemacht in der Annahme, dass der Bund keine Massnahmen trifft. Wäre das so gewesen, wäre die Prognose wohl eingetroffen. Die Massnahmen haben gewirkt. Ab Mitte März sind die Zahlen bei uns gesunken.