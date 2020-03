Corona-Virus: Die rastlosen Behörden wirken wenig beruhigend

Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Massnahmen und Empfehlungen: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus kommuniziert der Bund kaskadenartig. Am Montag gab er die Devise heraus, aufs Händeschütteln zu verzichten. Am Mittwoch sagte Gesundheitsminister Alain Berset, man solle im Alltag ganz generell Abstand halten («Social Distancing»). Zudem erging der Rat an Grosseltern, keine Kinder mehr zu hüten, weil ältere Menschen besonders gefährdet sind. Am Freitag folgte der nächste Schritt: «Meiden Sie den öffentlichen Verkehr zu Stosszeiten», sagte Berset. Und für die über 65-Jährigen gab es eine weitere Verhaltensregel: Unter anderem sollen sie auf grössere Geburtstagsfeiern verzichten.

Soweit ein kleiner Ausschnitt aus der Kommunikation des Gesundheitsministeriums. Weiter ins Wirtschaftsministerium: Bundesrat Guy Parmelin rief am Donnerstag zum runden Tisch, die Versammlung mit Kantons-, Gewerkschafts- und Wirtschaftsvertretern erhielt schnell das Label «Krisengipfel». Sollte das Ziel dieser Veranstaltung gewesen sein, Ängste ernst zu nehmen und dadurch abzubauen (beschlossen wurde ja nichts), so wurde es verfehlt: Parmelin sprach von einer «ernsten Situation», der Bund kenne «keine Tabus», um die wirtschaftlichen Folgen des Virus zu minimieren. Solche Aussagen, die bezogen auf die medizinische Lage aus dem Departement Berset laufend kommen, wirken wenig beruhigend. Treffend kommentierte die «Luzerner Zeitung» die rastlose Kommunikation der Behörden: «Das Bemühen um eine umfassende und stets aktuelle Kommunikation befeuert die Eskalation.»

Dies umso mehr, da nicht nur der Bund informiert, sondern auch die Kantone und Gemeinden. Worin liegt der föderale Sinn, wenn in Graubünden Veranstaltungen teilweise schon ab 50 Personen bewilligungspflichtig sind, in Basel ab 200 Personen und in Zürich grundsätzlich gar keine Bewilligung nötig ist, dort aber Clubs geraten wird, Partys abzusagen? Wer hat noch den Überblick? Die Medien werden bombardiert mit Communiqués von Behörden aller Stufen, und dass sie so ausführlich über die Epidemie berichten, provoziert ebenfalls Kritik. Zugleich zeigen die Leserzahlen auf den Online-Portalen, dass das Bedürfnis nach Information riesig ist. Wo verläuft die Grenze zwischen ausführlicher Aufklärung und der Förderung von Angst, ja Panik? Diese Frage stellt sich nicht nur den Amtsstellen, sondern auch den Medien.