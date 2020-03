Corona-Virus: Spitäler bereiten sich auf Ansturm vor – Medizinstudenten bieten Hilfe an

Mit dem exponentiellen Anwachsen der bestätigten Fälle von Corona-Virus kommt es zur Belastungsprobe für das Schweizer Gesundheitswesen. Das Departement für Verteidung, Bevölkerungsschutz und Sport hat die am Freitag angewiesen, täglich ihre freien Beatmungs- und Isolationsplätze sowie Intenstivpflegebetten zu melden. Nicht dringende Operationen sollen aufgeschoben, Entlassungen und Verlegungen in Reha-Kliniken vorgezogen werden.

Zumindest die Universitätsspitäler sind derzeit noch in der Lage, den Betrieb mit dem regulären Personal aufrecht zu erhalten. Allerdings sind teilweise bereits Massnahmen wie Ferienverbote oder der Verzicht auf Weiterbildungen ergriffen worden, um die Präsenzzeit der Angestellten zu erhöhen.

Sämtliche fünf Universitätskliniken des Landes arbeiten in der Planung mit verschiedenen Szenarien, um sich auf einen weiteren Anstieg der Corona-Fälle so gut wie möglich vorzubereiten. In diesen Planungen spielen teilweise auch Medizinstudenten im letzten Studienjahr eine Rolle. Sie haben im Laufe ihrer Ausbildung bereits in Spitälern gearbeitet und bringen somit praktische Erfahrung mit.

Bereits nächste Woche im Einsatz

Die Medizinstudentin Leonie Plastina hat in Zürich das Zepter in die Hand genommen: Zusammen mit ihrem Kommilitonen Nikola Rakic hat sie vergangene Woche betroffene Institute des Universitätsspitals Zürich (USZ) angeschrieben und ihre Hilfe angeboten. «Wir haben unter uns Studentinnen und Studenten schnell gemerkt, dass in dieser aussergewöhnlichen Lage viele helfen wollen», sagt sie gegenüber CH Media.