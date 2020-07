Corona-Zahlen am Mittwoch: BAG meldet 132 neue Ansteckungen

(sku) Am Tag zuvor waren dem Bundesamt für Gesundheit 70 und am Montag 63 neue Ansteckungen gemeldet worden. Wie das BAG am Mittwoch in seinem täglichen Situationsbericht festhält, sind seit gestern schweizweit 9 Personen mit dem Coronavirus ins Spital eingeliefert worden. Insgesamt befinden sich derzeit 2897 Personen in Quarantäne, rund 400 weniger als noch am Dienstag gemeldet wurden. 640 Corona-Patienten sind in Isolation.

Nachdem am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten Coronainfektion gemeldet wurden, gab es am Mittwoch keine. Liechtenstein verzeichnet insgesamt nur einen einzigen Todesfall. Damit sind in der Schweiz und in Liechtenstein bislang 1688 Menschen an den Folgen des Virus gestorben, die Ansteckungszahlen stiegen am Mittwoch auf insgesamt 33'148.