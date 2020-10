Coronafall in Tagesstätte: 47 Kinder und 20 Betreuungspersonen in Quarantäne

(agl) Acht Betreuerinnen der Kita in der Gemeinde Näfels wurden mittlerweile auf das Coronavirus getestet, bei zwei von ihnen fiel das Resultat positiv aus, vier Testergebnisse stehen noch aus. Die 47 Kinder im Alter zwischen 0 und 4 Jahren befinden sich in Quarantäne, wie die Glarner Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Deren Eltern wurden per SMS durch das Contact Tracing Team kontaktiert. Dessen Ressourcen würden zwar stetig ausgebaut, reichten aber trotzdem kaum aus, um die grossen Herausforderungen zu meistern, heisst es in der Mitteilung weiter. Die betroffenen Personen würden so schnell wie möglich per SMS, Telefonanruf oder Mail informiert.