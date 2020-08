Coronazahlen bleiben hoch: BAG meldet am Samstag 182 neue Ansteckungen

(mg) Am Vortag waren dem BAG noch 161 Ansteckungen gemeldet worden. Positiv dagegen: Von Freitag auf dem Samstag wurde kein neuer Todesfall gemeldet. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in der Schweiz und Liechtenstein 36'451 mit dem Coronavirus angesteckt. Dabei kam es 1712 Todesfällen.

Derzeit befinden sich 1294 Personen in Isolation, 4027 sind in Quarantäne wegen Kontakten zu infizierten Personen, 13'992 Personen mussten sich nach der Einreise aus einem Corona-Risikoland in Quarantäne begeben.