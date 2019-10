CVP auf Kurs, Grüne legen zu, Frauen holen auf – fünf Erkenntnisse aus den Ständeratswahlen

1. Roger-Köppel-Show bringt keinen Sitz

Roger Köppel hat neue Massstäbe gesetzt. Der SVP-Nationalrat klapperte sämtliche 162 Zürcher Gemeinden ab. Während des Wahlkampfmarathons ritt der «Weltwoche»-Chef heftige Attacken gegen die bisherigen Amtsträger Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP).

Doch mit 107 528 Stimmen landete er auf dem dritten Platz, mehr als 30 000 Stimmen hinter Noser und fast 100 000 Stimmen hinter Jositsch, der in der ersten Runde gewählt wurde. Köppel wird am Donnerstag mitteilen, ob er nochmals antritt. SVP-Kantonalpräsident Patrick Walder wertete es als Erfolg, Noser in die zweite Runde gezwungen zu haben.

2. Die CVP dürfte die stärkste Kraft bleiben

Im Nationalrat hat die CVP besser abgeschnitten, als es die Umfragen erahnen liessen. Im Stöckli bleiben die Christdemokraten eine Macht. Im ersten Durchgang haben acht Kandidaten und Kandidatinnen einen Sitz erobert. In vielen Kantonen, etwa Luzern, Wallis oder St. Gallen, steigen die CVP-Exponenten mit viel Rückenwind in den zweiten Wahlgang.

Das gute Abschneiden ist Balsam auf die Seele der CVP, die im Nationalrat von den Grünen überholt worden ist. Im ersten Wahlgang hat die FDP nach der CVP mit sieben gewählten Kandidaten am zweitbesten reüssiert. Die SVP folgt mit 4 Vertretern auf Rang drei. Darin miteingerechnet ist der parteilose Schaffhauser Thomas Minder, der in der SVP-Fraktion politisiert.

Blickt man auf die Ergebnisse in den Kantonen, in denen ein zweiter Wahlgang bevorsteht, deutet wenig auf grosse Veränderungen beim Kräfteverhältnis hin. CVP, FDP und SVP dürften weiterhin über eine relativ komfortable Mehrheit verfügen. Im linken Lager könnten Sitzgewinne der Grünen potenzielle Verluste der SP kompensieren.