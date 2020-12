Da staunen die etablierten Parteien: Die Bewegung «Freunde der Verfassung» wird zur Referendumskraft

Noch Anfang Dezember schien das Referendum hochkant zu scheitern. Das Komitee kam nur auf 18'000 Unterschriften gegen das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT). Nötig sind 50'000. Das Komitee besteht unter anderem aus den Jungparteien Juso, Junge Grüne und Junge GLP. Die Mutterparteien unterstützen sie.

Doch dann wurden die «Freunde der Verfassung» aktiv. Kaum hatten sie ihr Referendum gegen das Covid-Gesetz mit 70'000 Unterschriften beendet, sammelten sie für das Referendum gegen das Terrorgesetz. Sie sind bereits bei 15'000 Unterschriften. Damit hat das Referendum eine Chance.

Die Bürgerbewegung «Freunde der Verfassung» entwickelt sich in rasantem Tempo zur ernsthaften Referendumskraft in der Schweiz. Den etablierten Parteien bleibt nur das Staunen. Entstanden ist die Bewegung nach den massiven Einschränkungen der Grundrechte in der ersten Coronawelle.

Gang aufs Rütli: Der Bund der Eidgenossenschaft wird erneuert

An Pfingsten trafen sich viele Mitglieder auf dem Rütli, um den Bund der Eidgenossenschaft zu erneuern. Am 1. August gründeten sie ihren Verein. Er verpflichtet sich im Sinne der Präambel der Bundesverfassung, «für eine freie, souveräne, gerechte, solidarische, humanistische und das Leben respektierende Schweiz» einzustehen.