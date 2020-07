Das BAG meldet 54 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus

(mg) Am Tag zuvor waren es noch 47 Fälle. Allerdings hat das BAG da betont, dass am Wochenende generell weniger getestet werde. Mit der neusten Meldung gibt es nun in der Schweiz und Liechtenstein 32'369 laborbestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus. Bisher wurden dem BAG 1686 Personen gemeldet, die an den Folgen einer Covid19-Erkrankung verstorben sind. Damit ist kein neuer Todesfall dazu gekommen.