Das BAG meldet 65 Neuinfektionen ++ WHO meldet Rekord an weltweit gemeldeten Corona-Neuinfektionen

Die Hälfte der Todesopfer in der Schweiz war 84 Jahre alt oder älter, wie aus einer Statistik des Bundesamts für Gesundheit hervorgeht. Rund zwei Drittel waren Männer, ein Drittel Frauen. Von den verstorbenen Personen für die das BAG über vollständige Daten verfügt, litten 97 Prozent an mindestens einer Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck (rund zwei Drittel der verstorbenen Personen), Herz-Kreislauferkrankungen (über die Hälfte) und Diabetes (ungefähr drei von zehn).

Von jenen Personen, die im Spital waren oder sind und für die das BAG über vollständige Daten verfügt, hatten fast neun von zehn mindestens eine relevante Vorerkrankung. Die drei am häufigsten genannten Vorerkrankungen waren Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes. Der Altersmedian der Hospitalisierten betrug 71 Jahre. Rund 60 Prozent der hospitalisierten Personen waren Männer.

Die Zahl der positiven Tests auf das Coronavirus waren vor allem in der Anfangsphase der Pandemie aus mehreren Gründen umstritten: Es wurden nicht alle Verdachtsfälle getestet, unter anderem weil zeitweise die Tests knapp waren. Zudem dauerte es eine Weile, bis das BAG die Meldungen der Labors erhielt und sie erfassen konnte. Mittlerweile stehen genügend Tests zur Verfügung.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert jeweils am Mittag eine Reihe von Zahlen zur Situation in der Schweiz. Dabei handelt es sich um die offiziellen Zahlen. Die Kantone veröffentlichen auch ihre eigenen Zahlen – in der Regel vor dem BAG. Eine Gruppe um das Statistische Amt des Kantons Zürich sammelt diese Daten und veröffentlicht sie. Wir nutzen beide Datenquelle. Zahlen zu Regionen oder Gemeinden liegen nur aus wenigen Kantonen vor, beispielsweise aus St. Gallen .

Abstand halten – zum Beispiel ältere Menschen durch genügend Abstand schützen, beim Anstehen Abstand halten, bei Sitzungen Abstand halten.



Gründlich Hände waschen

Hände schütteln vermeiden

In Papiertaschentuch oder Armbeuge husten und niesen

Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben

Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation

Empfehlung: Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist (im ÖV gilt ab dem 6. Juli eine Maskenpflicht)

Die Infoline des Bundes zum Corona-Virus +41 58 463 00 00

Wie der Bundesrat auf die wieder wachsenden Zahlen reagiert: Maskenpflicht im ÖV und Quarantäne

Wer ab Montag (6. Juli) im öffentlichen Verkehr in der Schweiz unterwegs ist, muss eine Maske tragen. Die Maskenpflicht gilt für Personen ab zwölf Jahren in Zügen, Trams und Bussen ebenso wie in Bergbahnen, Seilbahnen oder auf Schiffen.

Wer aus einem Risikogebiet in die Schweiz einreist, muss seit Anfang Juli in eine zehntägige Quarantäne. Welches solche «Risikogebiete» sind, überprüft das Bundesamt für Gesundheit regelmässig. Erstmals wurde die Liste der Risikoländer am 22. Juli aktualisiert. Wird die Quarantäne nicht eingehalten, droht eine Busse bis zu 10'000 Franken. Die Quarantänepflicht gilt für folgende Länder:

Argentinien

Armenien

Aserbaidschan

Bahrain

Besetztes Palästinensisches Gebiet (ab 23. Juli)

Bolivien

Bosnien und Herzegowina (ab 23. Juli)

Brasilien

Cabo Verde

Chile

Costa Rica (ab 23. Juli)

Dominikanische Republik

Ecuador (ab 23. Juli)

El Salvador (ab 23. Juli)

Eswatini (Swasiland, ab 23. Juli)

Guatemala (ab 23. Juli)

Honduras

Irak

Israel

Katar

Kasachstan (ab 23. Juli)

Kirgisistan (ab 23. Juli)

Kolumbien

Kosovo

Kuwait

Luxemburg (ab 23. Juli)

Malediven (ab 23. Juli)

Mexiko (ab 23. Juli)

Moldova

Montenegro (ab 23. Juli)

Nordmazedonien

Oman

Panama

Peru

Russland

Saudi-Arabien

Serbien

Südafrika

Turks- und Caicos-Inseln

Vereinigte Arabische Emirate (ab 23. Juli)

USA (inkl. Puerto Rico und US Virgin Islands)

Einst auf der Liste, mittlerweile aber gelöscht:

Weissrussland (ab 23. Juli)

Schweden (ab 23. Juli)

Wer sich nicht an die verordnete Quarantäne-Regel hält, kann mit bis zu 10'000 Franken gebüsst werden. Die Quarantäne-Pflicht gilt auch für Kinder. Für Betroffene gibt es keinen Anspruch auf Erwerbsersatzentschädigung und Arbeitgeber sind auch nicht zur Lohnfortzahlung verpflichtet.

Weiterhin gelten Einreisebeschränkungen für eine Vielzahl von Ländern. Der Bundesrat stellt eine Lockerung des Grenzregimes in Aussicht. Parallel zur EU will er die Einreisebeschränkungen für ein gutes Dutzend Drittstaaten aufheben, allerdings erst ab dem 20. Juli.

Alle Details zu den Beschlüssen des Bundesrats vom 1. Juli finden Sie hier.

Der vierte Lockerungsschritt vom 22. Juni: Fast alle verbliebenen Einschränkungen wurden aufgehoben

Veranstaltungen bis 1000 Personen sind wieder möglich; bei Demos dürfen auch mehr Menschen dabei sein, sie müssen aber eine Maske tragen

Keine Sitzpflicht mehr in den Restaurants

Keine Sperrstunde mehr in Discos, Nachtclubs etc.

Mindestabstand zwischen zwei Personen wird auf 1,5 Meter reduziert (statt zwei Meter)

Homeoffice-Empfehlung wird aufgehoben

Der Bundesrat sieht verschiedene Vorsichtsmassnahmen vor: Veranstalter müssen sicherstellen, dass bei Versammlungen die Kontakt-Nachverfolgung möglich ist, Schutzkonzepte bleiben notwendig, im ÖV werden Masken dringend empfohlen.