Es ist das letzte Kapitel einer langen Justizgeschichte. Elmer führte in den 1990er-Jahren das Offshore-Geschäft der Zürcher Privatbank Julius Bär auf den Cayman Islands. 2002 erhielt er nach einem Streit die Kündigung. Danach drohte er der Bank und sie drohte ihm. Er mit anonymen Mails, sie mit aufdringlichen Privatdetektiven. Rechtskräftig verurteilt ist er wegen Drohung und versuchter Nötigung. Die Bank wiederum überwies 700 000 Franken, um die Sache mit den Privatdetektiven abzuschliessen.

Rudolf Elmer (62) setzt seinen Hut auf, bevor er aus dem Bundesgericht zu den Kameraleuten tritt. Der Whistleblower mit Hut – so kennt man ihn von den Agenturbildern. Eine Reporterin der britischen Nachrichtenagentur Reuters drängt sich vor und stellt die erste Frage. Elmer trägt sein vorbereitetes Statement deshalb auf Englisch vor. Er habe am heutigen Tag wieder Vertrauen in die Justiz gewonnen, sagt er. Das Bundesgericht hat ihn freigesprochen vom Vorwurf, das Bankgeheimnis verletzt zu haben.

Die Frauen im Hintergrund

Abseits des Medienrummels stehen auf der Treppe vor dem Bundesgericht die zwei Frauen, die Elmers Triumph ermöglicht haben. Seine Verteidigerin Ganden Tethong und seine Ehefrau Adelheid Heckel Elmer. Tethong war es, die Elmer am ersten Tag, als sie ihn in U-Haft besuchte, die Strategie erklärte. Sie sagte ihm, er habe das Bankgeheimnis nicht verletzt, weil er gar nicht daran gebunden war. Er arbeitete für eine Schwestergesellschaft der Julius-Bär-Bank auf den Cayman Islands. Die Bank wählte keine Schweizer Rechtsform, um nicht an das hiesige Recht gebunden zu sein. Genau dies nutzte die Verteidigerin aus.

Dreizehn Jahre später würdigt das Bundesgericht die Arbeit der Anwältin mit dem Freispruch. Sie liess sich nicht beirren, als er zwischenzeitlich über ihre Strategie schnödete. Seinem Image als Whistleblower hätte es besser getan, hätte er sich auf die Meinungsfreiheit statt auf das Arbeitsrecht berufen. Doch Tethong sieht ihre Aufgabe nicht darin, für sein Image zu arbeiten, sondern für seinen Freispruch. Sie begleitete ihn in den 13 Jahren durch die Hölle – sie erlebte, wie er in psychische Probleme geriet und wie er vor Gericht zusammenbrach – doch sie wahrte stets eine professionelle Distanz. Bis heute ist mit ihm per Sie.

