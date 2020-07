«Das ist eine Ungleichbehandlung»: Eingebürgerte Secondos wehren sich gegen Militärsteuer

Als sie ihr Einbürgerungsgesuch stellten, war von diesen Kosten noch keine Rede: Doch inzwischen haben mehrere junge, frisch eingebürgerte Männer eine gesalzene Rechnung für die Wehrpflichtersatzabgabe erhalten. Grund dafür ist eine Gesetzesänderung, die auf das Portemonnaie schlägt.

Bisher galt: Wer über 30 ist und sich einbürgern lässt, muss die Abgabe nicht mehr bezahlen. Doch auf 2019 hin änderte das Parlament die Regeln: Seither gilt: Wehrpflichtersatz muss maximal elf Jahre bezahlt werden, spätestens bis zum Alter von 37. Und damit änderte sich auch die Lage für die frisch Eingebürgerten. Die Kosten sind hoch: Sie betragen drei Prozent des steuerbaren Einkommens. Wer mit Betroffenen spricht hört: Im Einbürgerungsverfahren wurden sie darauf nicht aufmerksam gemacht.

"Das ist eine Ungleichbehandlung"

Bei Fabio M. flatterten in den ersten Monaten dieses Jahres gleich zwei Rechnungen ins Haus- für die letzten beiden Jahre. Es geht um mehrere Tausend Franken. «Hätte ich nicht gespart, könnte ich mir dies nicht leisten», sagt der 36-jährige Solothurner, dessen Grosseltern einst aus Italien in die Schweiz gekommen sind. Ihn stört insbesondere ein Umstand: Die Behörden beschieden ihm, dass er zu alt sei, um noch alternativ Zivildienst oder Zivilschutz zu leisten. Er konnte also, anders als die anderen Dienstpflichtigen, gar nicht auswählen – sondern nur bezahlen. «Das ist eine Ungleichbehandlung», sagt er.

So oder so trifft es Eingebürgerte im Alter über 30 etwas härter als diejenigen, die die Ersatzabgabe in den 20ern bezahlen: Das Einkommen ist ab 30 tendenziell höher. «Es wäre jetzt die Zeit, um Geld zu sparen, um eine Familie zu gründen oder ein Eigenheim zu bauen», sagt der 32-jährige Gabriele T., der ebenfalls die Rechnungen erhielt.

Einbürgerung vor 30? Ausbildung und Finanzen verhindern dies oft

Der Vorwurf, der oft auftaucht: Junge Männer warten, bis sie 30 Jahre alt sind – und bürgern sich erst ein, wenn sie nicht mehr ins Militär müssen. Dies stimme bei ihm nicht, sagt T. «Eine Einbürgerung ist langwierig, man muss sich das Geld dafür zusammensparen. Mit 25 hätte ich mir die Einbürgerung nicht leisten können.» Deshalb habe er bis 30 gewartet – und gespart. Und Fabio M. sagt: Es sei nicht einfach, mit der Ausbildungsphase die geltenden Fristen für den Wohnsitz einzuhalten.