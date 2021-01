«Das ist fast surreal»: Das Referendum gegen das Terror-Gesetz kommt mit über 140'000 Unterschriften zustande

Wenn der Postbote klingelt, dann weiss die Junge GLP: Er bringt wieder kistenweise neue Unterschriften in das Sekretariat. Alleine am Montag waren es 16'000. Vertreter des Komitees, das aus JGLP, Juso, Jungen Grünen und Piratenpartei besteht, zählten in den letzten Tagen jeweils bis Mitternacht Unterschriften.

«Das ist fast surreal», sagt Sanija Ameti (JGLP), Koordinatorin des Referendums. «In den letzten drei Wochen sammelten wir 50'000 Unterschriften.» Am Donnerstag wird das Referendumskomitee «Nein zum Willkürparagraph» der Bundeskanzlei mehr als 90'000 Unterschriften übergeben. Ein kleines Wunder.

Am gleichen Tag reicht auch die Bewegung «Freunde der Verfassung» über 50'000 Unterschriften ein gegen das Terror-Gesetz. Sie hatte mit der Sammlung begonnen, nachdem sie im Dezember ihr Referendum gegen das Covidgesetz mit 85'000 Unterschriften beendet hatte.

Eine unheilige Allianz, getrennte Wege

Die linksgrünen Jungparteien und die «Freunde der Verfassung», Kritiker der offiziellen Corona-Politik, bilden eine unheilige Allianz. Politisch distanzieren sie sich gegenseitig voneinander. Sie reichen deshalb die Unterschriften bewusst nicht gemeinsam ein.

Es waren aber die Freunde der Verfassung, die dem linksgrünen Referendumskomitee den Glauben zurückgaben, dass das Referendum noch zu schaffen ist. Als sie Ende Dezember bereits 15'000 Unterschriften gesammelt hatten, zeigte dies: Das Referendum ist doch möglich, trotz Coronavirus.

Unterschriftenboom bei den Jungparteien

In der Folge setzte bei den Jungparteien ein eigentlicher Unterschriftenboom ein. «Ein Artikel in der ‹Republik› verursachte viel Resonanz», sagt Ameti. «Und als das ‹Echo der Zeit› zu früh vermeldete, das Referendum sei zustande gekommen, gab das auch einen Schub.»