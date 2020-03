Das Leben in der Schweiz zu Zeiten von Corona-Virus – diese Auswirkungen spüren wir bereits jetzt in unserem Alltag

Grossanlässe werden abgesagt

Am Montag entschied die National League, die Hockey-Playoffs zu verschieben. Eigentlich hätten sie am kommenden Samstag, 7. März starten sollen. Am 13. März will man sich wieder treffen und weitere Entscheide fällen. Kurze Zeit später kommunizierte die Swiss Football League, dass die Super League bis auf Weiteres unterbrochen werde.

Grund dafür ist das Veranstaltungsverbot des Bundesrates. Alle Anlässe, bei denen mehr als 1000 Personen über längere Zeit auf engem Raum zusammen sind, wurden bis zum 15. März verboten. In gewissen Kantonen wurden Organisatoren von Events mit unter 1000 Besucher angehalten, Personen, die sich in den letzten zwei Wochen in China (inkl. Hongkong), Südkorea, Iran, Norditalien und Singapur aufgehalten haben, von den Veranstaltungen auszuschliessen.

Ebenso Besucher, die Grippesymptome haben. Zusätzlich wurde in verschiedenen Kantonen den Veranstalter vorgeschrieben, die Personalien der Besuchenden zu notieren. Dass die Handhabung der kleineren Veranstaltungen von Kanton zu Kanton variiert, wird von den Event-Organisatoren kritisiert. Deshalb wollen die Behörden nun bis spätestens Mitte Woche Richtlinien und Kriterien für Anlässe mit unter 1000 Personen festhalten.

Hamsterkäufe