Eine Branche sieht rot: Am Montagabend um 22 Uhr erstrahlen viele Gebäude in der Schweiz in rot. Es ist eine Aktion der Veranstaltungsbranche. Für sie herrscht noch lange keine «neue Normalität». Veranstaltungen ab 1000 Personen sind noch bis Ende August verboten. Die Branche spricht davon, dass Tausende von Stellen gefährdet sind.

Das Problem: Die Corona-Hilfen des Bundes für Selbständigerwerbende sind Ende Mai ausgelaufen. Dabei geht es um den Erwerbsersatz für Selbständigerwerbende (verantwortlich dafür ist Bundesrat Alain Berset) und die Kurzarbeitsentschädigung für Selbständige in einer arbeitnehmerähnlichen Position (verantwortlich dafür ist Bundesrat Guy Parmelin). Die Sozialkommission des Nationalrates fordert in zwei Motionen eine Verlängerung der Massnahmen, ihre Schwesterkommission des Ständerates allerdings nicht. Letzte Woche gab es dazu im Nationalrat ein politisches Hickhack, entschieden wurde nichts. SP und Grüne haben nun eine ausserordentliche Session beantragt, um drei Motionen zu behandeln.

Bremst der Bundesrat das Parlament?

64 Parlamentarier haben den Antrag unterschrieben. Die Büros der beiden Räte prüfen nun das Gesuch formell und materiell. Die Schwierigkeit dabei: Die Verfassung gibt keine Frist vor, wann eine ausserordentliche Session stattfinden muss, wenn eine solche verlangt wird. Die Parlamentarier von SP und Grünen fordern, dass die Session noch vor den Sommerferien stattfinden soll. Ob dies möglich ist, hängt vom Bundesrat ab. An der ausserordentlichen Session sollen nämlich drei Motionen diskutiert werden. Das geht aber nur, wenn der Bundesrat die Vorstösse beantwortet hat. SP-Fraktionschef Roger Nordmann erwartet von der Regierung, dass sie die Motionen rasch beantwortet. Alles andere wäre «sehr fragwürdig».