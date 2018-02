«Im Widerspruch zum liberalen Geist»

«Weil ich die Initiative gut finde», sagt Müller schlicht. Das gegenwärtige Zwangsgebührensystem sei undemokratisch und stehe im Widerspruch zum liberalen Geist der Schweiz. «Im Zeitalter der Digitalisierung gibt es viele Wege, um sich zu informieren, man ist nicht auf einen einzigen Fernsehsender angewiesen.» Ihn störe es zudem, dass das Schweizer Fernsehen SRF einseitig und nicht ausgewogen informiere. Müller ist auf Twitter kein Unbekannter: Im Juni 2012 geriet er mit einem Tweet in die Schlagzeilen, in welchem er schrieb, vielleicht brauche es «wieder eine Kristallnacht … diesmal für Moscheen». Hierfür wurde Müller rechtskräftig wegen Rassendiskriminierung verurteilt.

Die sozialen Medien würden es ihm ermöglichen, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Landesteilen über eine nationale Vorlage zu diskutieren, sagt Müller. «Es ist nicht mehr wie früher, als in den Zeitungen einfach die Ansichten von Parteisprechern, Behördenvertretern und Fachleuten verbreitet wurden.»

Vom Radiopirat zum SRG-Fan

Zum Lager der No-Billag-Gegner hingegen gehört Lindenmann, der sich der politischen Mitte zugehörig erklärt. «Ich kämpfe gegen diese radikale Vorlage, die unter dem Motto ‚Geiz ist geil’ das bewährte Mediensystem zerstören möchte», sagt der 66-jährige ehemalige Banker, der sich auch im Vorstand einer Sektion der SRG-Trägergesellschaft engagiert. Momentan wende er täglich drei bis vier Stunden für den Abstimmungskampf auf. «Ich recherchiere Informationen, Hintergründe und heikle Verstrickungen bei den Befürwortern, um sie danach auf Twitter, Facebook und Google+ zu verbreiten sowie Leserbriefe an Zeitungen zu verfassen.»

In den Siebzigerjahren habe er noch gegen die SRG respektive zumindest gegen ihr Monopol gekämpft, erzählt der Rentner. «Ich half, das Programm des Piratensenders ‚Radio City – d’Stimm vo Züri’ zusammenzustellen. Oft war ich mit Autobatterien, Schraubenziehern und Kassetten auf dem Üetliberg und anderen Gipfeln, von wo wir – damals illegal – unsere Sendungen verbreiteten und flüchten mussten, wann immer Piratenjäger im Anmarsch waren.» Leider hätten sich die privaten Stationen in den letzten Jahren nicht nach seinem Gusto entwickelt, sagt Lindenmann. «Mein Kampf gegen No Billag ist auch ein Kampf gegen die totale Kommerzialisierung.»

Und der Tweet gegen Projer?

Und was halten die beiden eifrigen Twitterer von Drohungen wie jener gegen SRF-Moderator Projer? «Solche Anwürfe sind zwar primitiv und total daneben», sagt Lindenmann, der in den sozialen Medien nach eigenen Aussagen regelmässig als «linkes Arschloch» und dergleichen tituliert wird. «Aber ich lache darüber, wenn mir solch unqualifizierte Beleidigungen entgegen geschleudert werden. Ernst nehme ich so etwas nicht.» Müller hingegen findet, dass der Tweet gegen Projer überbewertet und aus politischen Gründen hochgeschaukelt werde. Denn: «Hunde, die bellen, beissen nicht.»