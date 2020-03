Das gute Wetter lockte die Menschen am Mittwoch nach draussen. Sie flanierten am See oder in Parks. Jedoch: Wegen der Corona-Pandemie sind lediglich isolierte Spaziergänge möglich, mit Ausnahme der Risikogruppen. Mit Freunden grillieren ist untersagt. Auch Gruppen von mehr als fünf Personen sind nicht erlaubt. Im Moment ist die Polizei dabei, dieses Bewusstsein bei der Bevölkerung zu schärfen.