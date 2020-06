Debatte über Corona-App: Das sagen unsere Leserinnen und Leser

«Ja klar, ich habe sie heute Morgen vor dem Frühstückgleich installiert. Ich versuche alles, was in meiner Macht steht, zu tun, um eine zweite Welle zu verhindern», schreibt eine Leserin. Auch ein Leser erwähnt, dass er bereits vor dem Griff zum Zmorgenbrot die App auf seinem Smartphone installiert hatte. Ein Kritiker der App findet allerdings, dass die Panikmache übertrieben und ein Download nicht nötig ist: «Niemals, braucht mir zu viele Berechtigungen. Leute, Corona ist vorbei, lasst die Panik sein.»

Auffallend ist, dass sich im Kanton Solothurn fast alle für einen Download begeistern können. In Basel hat die App zwar viele Fans, dennoch wird deutlich mehr Kritik geäussert als im Bereich Solothurn. Im Kanton Aargau lässt sich hingegen kein klarer Trend ausmachen. Auf Twitter und bei der Websiten-Umfrage präsentiert sich ein ganz anderes Bild. Um die 70 Prozent befürworten derzeit auf der Kurznachrichten-App einen Download, in der Leserumfrage auf der Website sind es gar fast 80 Prozent. Was ebenfalls erstaunt: Das Thema polarisiert derart, dass ein «Vielleicht» oder ein «Mal abwarten» kaum in den Kommentarspalten anzutreffen ist.