(sda/red) Ende 2015 zierte das Gasthaus im Alpstein das Titelbild des «National Geographic». Danach wurde das Berggasthaus unterhalb der Ebenalp zum beliebtesten Touristenziel im Alpstein. Seit einem Jahr kann nicht mehr im «Aescher» übernachtet werden, der Ansturm war zu gross geworden. Eine schon länger bekannte Konsequenz dieses Erfolges sei die Tatsache, dass die Infrastruktur des Gebäudes mit der wachsenden Gästezahl nicht mehr Schritt halten könne, hatten die bisherigen Pächter ihre Kündigung begründet. Sowohl beim Platzbedarf wie auch bei der Wasser- und Stromversorgung hatten sich immer wieder Engpässe ergeben. Auch die sanitären Anlagen entsprachen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. «Das wird sich ändern», gab Stiftungspräsident und Landeshauptmann Stefan Müller anlässlich der Medienkonferenz bekannt.

Im Herbst 2019 soll umgebaut werden. Es entsteht ein eigener Gebäudeteil für die Toiletten. Bislang drängten sich Gäste und Serviceangestellte durch den gleichen Hauseingang. In Zukunft haben die sanitären Anlagen einen eigenen Eingang. Für das Restaurant-Team sollen zudem Duschen gebaut werden, um so den Komfort wesentlich zu verbessern.

Die Bauprojekte hätten aber keinen Zusammenhang mit der Kündigung der bisherigen Pächter, sagte Stefan Müller. Die Planung der Sanierung und Verbesserungen dauerten schon drei Jahre. "Die Planung hat sich in die Länge gezogen. Wir mussten sogar digitale Aufnahmen vom Fels machen", sagt Müller. Nicht nur das Gasthaus, sondern auch die Kapelle und die Höhlen befinden sich in der archäologischen Schutzzone. Bauvorhaben seien massiv eingeschränkt. Das äussere Erscheinungsbild verändere sich durch die Sanierung nicht. «Wir wollen weiterhin ein Berggasthaus betreiben», so Müller. Das Erlebnis «Äscher» bleibe erhalten.

Die Wildkirchli-Stiftung hat laut Stefan Müller in den letzten dreissig Jahren 1,6 Millionen Franken im und um den «Aescher» herum investiert. Der Umbau 2019 dürfte sich laut Berechnungen in der Grössenordnung von einer halben Million Franken bewegen.