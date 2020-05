Der Aargauer Schriftsteller Christan Haller hat seit zwei Monaten keinen Schweizer Boden mehr betreten - wegen Corona und einer Frau

Laufenburg, Aargau

In Laufenburg, einem Städtchen am Rhein, steht eine Burgruine auf dem Schlossberg, seit 800 Jahren bald. In der umliegenden Altstadt sind die Gassen eng und gepflastert. Neben dem Laufenplatz unten am Rhein liegt die Brücke aus Stein, über die Christian Haller sonst jeden Tag geht, von Deutschland in die Schweiz, hin und her, ganz selbstverständlich.

Doch jetzt winkt der Schriftsteller aus der Ferne, von drüben, der deutschen Seite des Flusses. Zwei Monate schon wartet Haller dort darauf, dass er sich wieder so bewegen kann, wie er das gewohnt ist. Und auch wenn es schon sehr bald so weit sein könnte, wird doch etwas bleiben von dieser Zeit, in der es plötzlich wieder eine Grenze gab in seiner Stadt. Die letzten Wochen, sagt Haller ins Telefon, hätten an seinem Urvertrauen gerüttelt, nicht mehr und nicht weniger.