Der AHV-Streit geht in die nächste Runde: Gewerkschaftsbund fordert höhere Rente, Bürgerliche warnen vor Milliardenloch

Wäre die AHV ein Gebäude, so wäre sie ein altehrwürdiges, in die Jahre gekommenes Haus, um das sich alle sorgen – und um das sich die Zuständigen seit Jahren streiten: Wie soll man es sanieren? Ein Vorschlag des Bundesrats kommt dieses Jahr ins Parlament. Gestern preschte der Schweizerische Gewerkschaftsbund vor: Er lancierte seine Initiative «für eine 13. AHV-Rente». Die AHV-Bezüger, so die Forderung, sollen gut 8 Prozent mehr Geld erhalten.

Das sei bitternötig, heisst es bei den Initianten. «Wer sein Leben lang gearbeitet hat, verdient eine gute Rente», sagte Pierre-Yves Maillard, Präsident des Gewerkschaftsbunds und SP-Nationalrat. Wegen höherer Kosten und sinkenden Renten in der zweiten Säule bleibe immer weniger Geld. Insbesondere Frauen litten unter zu tiefen Renten.

SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi verwies auf die mehr als 200'000 Rentner, die Ergänzungsleistungen beziehen. «Das muss uns zu denken geben», betonte sie. SP und Grüne unterstützen die Initiative.

«Ausbaupläne völlig fehl am Platz»

Für die Bürgerlichen ist ein Ausbau der AHV ein rotes Tuch. Besonders heftig äusserten sich gestern die Jungfreisinnigen: Der Gewerkschaftsbund offenbare sich «als Totengräber der AHV», schrieb die Jungpartei.

Auch FDP-Nationalrätin Regine Sauter stellt sich klar gegen die Initiative: «Wir müssen die AHV langfristig sichern. Das ist schon eine grosse Herausforderung», sagt sie. «Ausbaupläne sind da völlig fehl am Platz.» CVP und SVP stellen sich ebenso gegen einen Ausbau. Laut Bund benötigt die AHV bis 2030 rund 26 Milliarden Franken zusätzlich.