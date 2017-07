Alain Berset (SP)

Der Freiburger ist ein sehr talentierter Schüler, der aber seine Möglichkeiten nicht ausschöpft. Er müsste sich aktiver am Unterricht beteiligen und in die grossen Debatten einmischen, die das Land bewegen. Die Gesundheitskosten kriegt der 45-Jährige trotz grossem Einsatz und einigen durchaus mutigen Entscheiden nicht wirklich unter Kontrolle. Was allerdings auch nicht nur sein Fehler ist, denn das gesundheitspolitische Umfeld mit all den Interessenvertretern ist ein eigentliches Minenfeld. Ohnehin kommt seine wichtigste Prüfungsaufgabe erst noch: Die Altersreform 2020. Bringt er diese im September erfolgreich durch die Abstimmung, bessern wir seine Note nachträglich um 0,5 Punkte auf. Wenn nicht, gibts einen Abzug in gleicher Höhe.

Note: 5 (unter Vorbehalt)