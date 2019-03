Manchmal, wenn er durchs Land fährt, vorbei an neuen Industriezonen und Dörfern, die immer weiter ausfransen, überfällt Raimund Rodewald die Ohnmacht. «Gopf», denkt er sich in solchen Momenten, ich mache zu wenig, es reicht einfach nicht. «Irgendwo tickt immer ein verheerendes Baugesuch», so sagt das Rodewald. Er sitzt an diesem Morgen in einem Seminarraum der ETH Zürich, Campus Hönggerberg. Der Landschaftsschützer lässt den Blick zum Fenster schweifen, schaut hinaus ins Zürcher Unterland. Dort frisst sich eine Autobahn durchs Land, kleben Siedlungen an sanften Hügeln, steht ein Stall einsam auf einer grünen Wiese; es ist ein Bild, wie es sich vielerorts in der Schweiz bietet. Für Rodewald ist es eines voller Symptome der Zersiedelung.

Bald wird Raimund Rodewald 60 Jahre alt. Das macht dem höchsten Landschaftsschützer der Schweiz ein wenig Sorgen. Weil er weiss, dass ihm die Zeit allmählich ausgeht. Der Schaffhauser führt seit 27 Jahren die Geschäfte der Stiftung Landschaftsschutz. Er kennt sich mit der Raumplanung aus wie wenig andere im Land. Die dreht sich um Zonenpläne und Bauordnungen, ganz schön sperrig klingt das alles. Doch die Raumplanung behandelt eine Frage, die kaum grösser sein könnte. Nämlich die, welches Gesicht wir unserem Land geben. Rodewald prägt die Debatte seit vielen Jahren. Und gerade wirft er sich in eine Schlacht, die seine letzte grosse werden könnte: Gestern lancierte die Stiftung Landschaftsschutz mit anderen Umweltverbänden zwei Initiativen.

Bauboom ausserhalb Bauzonen

Eine will in der Raumplanung die Schrauben weiter anziehen. Mit der ist es in der Schweiz so eine Sache. Lange gab es gar keine. Das Land wuchs, wie es gerade wollte. Erst seit 2013 hat die Schweiz ein Gesetz mit Zähnen. Damals stimmte das Volk dem Raumplanungsgesetz (RPG) 1 zu. Es strafft etwa im Bereich der Bauzonen die Zügel: Die Gemeinden dürfen nur noch für den Bedarf der nächsten 15 Jahre auszonen. Überschüssige Reserven müssen zurückgezont werden.

Am Ursprung des RPG 1 stand der Druck, den die Landschaftsinitiative erzeugte. Einer der Köpfe hinter dieser Initiative, die 2007 lanciert wurde und etwa ein 20-jähriges Bauzonenmoratorium forderte, war: Raimund Rodewald. Dank der Landschaftsinitiative bekam die Schweiz schärfere Regeln für die Schaffung neuer Bauzonen. Aber in der Schweiz wird längst nicht nur innerhalb von ihnen gebaut. Sondern auch ausserhalb. 590 000 oder ein Fünftel aller Gebäude stehen dort, und es werden immer mehr: In den letzten 24 Jahren haben die Gebäudeflächen um 21 Prozent zugenommen.