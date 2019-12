Der Islam und das SVP-Sünneli: So verlief die neuste Burka-«Arena»

Der Nationalrat hat sie in dieser Woche behandelt und einen indirekten Gegenvorschlag beschlossen. Die parlamentarische Beratung ist längst nicht beendet, die Volksabstimmung wird nicht vor 2021 stattfinden. Objektiv gab es keinen Grund, in der «Arena» darauf herumzureiten. Aber bei der Burka geht es nicht um objektive Fakten, sondern um Emotionen.

Und worüber wurde in der SRF-«Arena» am Freitag debattiert? Über die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», besser bekannt als Burka-Initiative.

In der vergangenen Woche fand eine Bundesratswahl statt. Sie hat eine intensive Diskussion über die Konkordanz und ihre Weiterentwicklung ausgelöst, die noch lange nicht zu Ende ist. Ebenfalls in dieser Woche kam die Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose in den Ständerat – ein emotionales Thema, das die Bevölkerung weit über die Betroffenen hinaus bewegt.

Vielleicht blieb Laura Zimmermann, Co-Präsidentin der Operation Libero, deswegen eher blass. Sie betonte, dass sie die Burka als Symbol für die Unterdrückung der Frau betrachte («ich habe heute angezogen, was ich will»), sich aber gegen Kleidervorschriften in der Verfassung wehre. Auch mit dem Gegenvorschlag tut sich Zimmermann schwer, er sende «ein falsches Signal».

Die Burka sei «ein wirkungsmächtiges Symbol für eine Hetzdebatte gegen den Islam», sagte Monlina die Adresse des Co-Präsidenten des Initiativkomitees und beschuldigte ihn, er wolle «auf dem Rücken der Muslime und Musliminnen Politik machen». Wirklich entkräften konnte Wobmann den Vorwurf nicht. Für ihn steht die Initiative unter dem Motto «Wehret den Anfängen».

Die Tatsache, dass es in der Schweiz nur wenige vollverschleierte Frauen gibt, konnte der Co-Präsident des Initiativkomitess nicht widerlegen. Folglich verwies er auf die Verhältnisse in anderen Ländern, etwa Frankreich. Dort könne das geltende Burkaverbot teilweise gar nicht umgesetzt werden, weil es zu viele solche Frauen gebe, «etwa in gewissen Quartieren in Marseille».