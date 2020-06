Der Klimawandel setzt den Alpen besonders zu: Nun wird  ein Klimaforschungszentrum in Davos eröffnet mit Beteiligung der ETH

«Die Schweiz besteht vor allem aus Bergen. Wir sind eine Bergnation mit Tälern, auch Mittelland genannt», sagt Konrad Steffen, Direktor der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Schnee, Wald und Landschaft WSL. Das heute vorgestellte neue Klimaforschungszentrum in Davos, in dem die Naturgefahren für den Alpenraum untersucht werden, hat demnach nicht nur Bedeutung für Graubünden, sondern für die ganze Schweiz. Beteiligt am Forschungszentrum ist neben dem WSL, der Kanton Graubünden und die ETH Zürich, die in Davos am Standort des Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF zwei Professuren einrichten wird.

Alpen besonders stark vom Klimawandel betroffen

Die Temperatur ist in den letzten 150 Jahren in der Schweiz um zwei Grad Celsius gestiegen, doppelt so stark wie im globalen Mittel, wie Steffen vorrechnet. Besonders davon betroffen sind die Bergregionen. Die kleinen Gletscher werden bis 2100 verschwinden, die grossen weiter viel an Masse verlieren. Erdrutsche, Schneelawinen und Überschwemmungen werden zunehmen, wenn Gletscher und Permafrost zurückgehen. Und mit den extremeren Klimabedingungen werden Extremereignisse wie grosse Steinlawinen zunehmen. «Wir befinden uns in einem neuen Szenario, in Extremwerten und wir kennen die Prozesse nicht, welche das auslöst», sagt Steffen an der Medienkonferenz in Chur.