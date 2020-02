Der lange Schatten alkoholkranker Eltern – ein eindrücklicher Dokumentarfilm zeigt die Realität

Laut einer Schätzung von Sucht Schweiz leben rund 100000 Kinder und Jugendliche in Familien, in denen die Mutter oder der Vater oder beide schwer alkoholabhängig sind. Ein bis zwei Kinder pro Schulklasse stammen aus einer alkoholbelasteten Familie. Dabei wird angenommen, dass die tatsächliche Zahl der betroffenen Kinder viel höher und die Folgen von Alkoholismus in der Familie schwerwiegender sind.

Nun hat sich die Dokumentarfilmerin Ursula Brunner dem Thema angenommen und einen eindrücklichen Film für SRF produziert. In «Trinkerkinder» wird sie, als Tochter eines alkoholkranken Vaters, selber zur Protagonistin. Sie sitzt am Tisch, blättert in Fotoalben, erinnert sich. Sie war 16, als der Vater im Alter von 47 Jahren starb. «Ich habe geweint, weil es mir nichts ausmachte, dass er tot war.» Brunner hatte insofern Glück, als sich die Mutter schon zehn Jahre vorher von ihrem Vater getrennt hatte und sie seinen Zerfall nicht mehr direkt mitbekam. «Er ist für mich ein Fremder geworden.»