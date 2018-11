Wer wird Nachfolger von Angela Merkel als CDU-Parteivorsitzende – und somit auch möglicher Kandidat für den Bundeskanzler? Deutschland diskutiert diese Frage so intensiv wie die Schweiz die Bundesratswahlen. Als aussichtsreichste Anwärter gelten die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der ehemalige Fraktionschef Friedrich Merz. Weniger Chancen werden Gesundheitsminister Jens Spahn zugerechnet. Und so wie sich hierzulande die Bundesratskandidaten an Roadshows präsentierten, traten die drei CDU-Kandidaten am Donnerstag vor ihrer Parteibasis zum Schaulaufen an. Die meisten deutschen Medien sahen danach den 63-jährigen Merz als Punktsieger.

Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern kennt Merz die Schweiz sehr gut. Unter anderem deshalb, weil er seit 2006 im Verwaltungsrat des Thurgauer Bahnbau-Unternehmens Stadler Rail sitzt. Darum sagt Firmenpatron Peter Spuhler: «Wenn Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden und später zum Kanzler gewählt würde, wäre das super für Deutschland – und auch für die Schweiz.» Spuhler, der von 1999 bis 2012 SVP-Nationalrat war und wirtschaftsliberale Positionen vertritt, sagt über die politische Haltung von Merz: «Ich bin ziemlich deckungsgleich mit ihm. Er weiss, dass es eine starke Wirtschaft braucht, damit der Sozialstaat finanziert werden kann. Mit seinem unternehmerischen Denken versteht er diese Zusammenhänge aufs Beste.» Merz ist konservativer als die nach links gerückte Kanzlerin Merkel, mit der sich Merz 2004 überworfen hat.