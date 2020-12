Der nette Herr Parmelin: So tickt der neue Bundespräsident, der uns ab sofort durch die Corona-Krise führen muss

Dabei hätte 2019 das grosse Jahr des Wirtschaftsministers werden können. Er war es, der mit Kollege Ueli Maurer die Milliardenhilfe für Covid-geschädigte Firmen aufgegleist hat. Unkompliziert kam die Hilfe – und in Windeseile. Kein Bundesrat hat je, abgesehen von der UBS-Rettung, ein ähnlich hohes Rettungspaket beschlossen. Tausende Jobs hat er so gerettet. Wie kann es da sein, dass Guy Parmelin als blasser Minister gilt und nicht als Held gefeiert wird? Eine Eigenschaft unterscheidet den 61-Jährigen von vielen Politikern. Er ist nicht besonders eitel.

Kommunikativ kein Spitzentalent und erst noch zurückhaltend: So bringt Parmelin auch die besten Steilvorlagen nicht ins Tor. Da war etwa seine Familie: Parmelin hatte früh im eigenen Umfeld Leute, die an Corona erkrankt waren. Auch sein Vater. Inzwischen erscheinen alt Bundesrätinnen auf der „Blick“-Titelseite und machen der Bevölkerung Mut mit Geschichten aus ihrem Familienumfeld. Parmelin erwähnte seine Geschichte zwar von sich aus, aber nur nebenbei. Eine emotionale Brücke baute er nicht zur Bevölkerung, die sosehr auf jedes Zeichen aus Bern wartete.

Wer mit Parmelin öfter am Tisch sitzt, zollt ihm Lob in der Amtsführung, etwa die Sozialpartner.

Inzwischen war Parmelin oft an Medienkonferenzen. Hängen geblieben ist eher wenig. Das liegt auch an seinen Deutschkenntnissen: Er hat gute Tage, und Tage, an denen er nach wie vor Mühe hat. Ein eloquenter Redner ist er auch in seiner Muttersprache nicht. Vielleicht ist es auch eine Ungerechtigkeit - oder schlicht Deutschschweizer Arroganz, sich über Parmelins mangelnde Sprachfähigkeiten zu mokieren: Wie es um Ueli Maurers Französischkenntnisse steht, hat sich östlich von Freiburg noch kaum je einer gefragt. (Die Antwort wäre: Sie sind nicht gut.)

Besonderer Quell des Ärgernisses ist das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das gerade Linken nicht nur zu liberal, sondern viel zu träge ist. In der Krise im Frühling habe es meist nur reagiert. „Vieles, was wir damals erreicht haben, haben wir trotz und nicht dank des Seco erreicht“, sagt ein Gewerkschafter. Böse Zungen spotten: Das Seco handelt nicht etwa zurückhaltend, weil es liberal ist. Das Seco ist liberal, damit es möglichst wenig tun muss. Die Chefin, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, gilt zwar als versierte Handelsdiplomatin. Auch nach Jahren interessiere sie die Binnenwirtschaft aber kaum, heisst es von links bis rechts.

"Parmelin gibt keine Impulse" - Keller-Sutter macht seine Sozialpolitik

Nun ist es zwar aus Sicht von Liberalen gut, möglichst wenig Regelungen zu erlassen. Doch sogar in Parmelins Umfeld spricht man mit Blick auf das Seco von einem «sehr liberalen Elfenbeinturm». Und wer wenig tut, verspielt sich auch die Möglichkeit, zu gestalten. „Parmelin gibt keine Impulse“, sagt einer, der oft am Tisch sass. Die Fortschritte in der Sozialpolitik geschahen nicht mit Parmelin (was seiner Partei gefallen dürfte). Es war Karin Keller-Sutter, die bei der Begrenzungsinitiative half, die Überbrückungsrente aufzugleisen. Kaum Denkanstösse kamen aus den Reihen des Wirtschaftsdepartementes bisher auch, wenn es um das für die Wirtschaft so wichtige Rahmenabkommen ging.

Guy Parmelin, Waadtländer, Weinbauer und Wirtschaftsretter wider Willen, war gewählt worden, um der SVP die Türe zur Westschweiz zu öffnen. Doch er wurde nicht die Figur, die der Partei Sympathiepunkte brachte. Bei den vergangenen Wahlen legte die Partei in der Westschweiz nicht wie erhofft zu. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi widerspricht. Er ist nicht nur überzeugt, dass die SVP in der Westschweiz bei den nächsten Wahlen zulegen werde. Auch auf den SVP-Wirtschaftsminister will er nichts kommen lassen: