Einfluss auf unsern Alltag: Das hat CVP-Nationalrat Dominique de Buman. Und das kann längst nicht jeder Nationalrat von sich behaupten. Jedes Mal, wenn Sie an der Supermarktkasse keinen Plastiksack mitnehmen, weil er neu 5 Rappen kostet, dann müssten Sie eigentlich an de Buman denken. Er ist der Urheber Ihrer Verhaltensänderung. Monsieur Raschelsack also. 2010 hatte er einen Vorstoss zum Verbot dieser Säcke lanciert. Beide Kammern nahmen ihn an, die Verwaltung laborierte Jahre an einer Umsetzungsverordnung bis es den Detailhändlern zu bunt wurde und sie freiwillig eine Gebühr erhoben.