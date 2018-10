Tritt die Walliser Nationalrätin Viola Amherd an, ist ihr die Unterstützung der Linken sicher. Anders sieht es auf der Rechten aus. «Die bisher präsentierten Kandidaten überzeugen nicht», sagt ein einflussreicher FDP-Nationalrat. Amherd sei zu links, Hegglin kommunikativ zu ungeschickt, Schneider-Schneiter zu unbeständig, Z’graggen zu unbekannt. «Es braucht jemanden mit klar bürgerlichem Profil, der das Amt auch ausführen kann», fordert der FDP-Nationalrat. Er denkt dabei vor allem an einen: CVP-Präsident Gerhard Pfister.

Zum jetzigen Zeitpunkt will sich noch niemand mit Namen äussern. Eine Umfrage bei einflussreichen rechtsbürgerlichen Politikern zeigt indes: Es gibt Potenzial für eine Sprengkandidatur. «Einige Parlamentarier und ich werden Pfister wählen, ganz egal, wen die CVP sonst noch vorschlägt», sagt ein weiterer FDP-Nationalrat. Einen Geheimplan Pfister gibt es bisher nicht. Seine Anhänger wollen erst einmal abwarten, wen die CVP der Bundesversammlung empfehlen wird. «Je linker das CVP-Ticket ausfällt, desto grösser die Wahrscheinlichkeit einer Sprengkandidatur», sagt der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter.

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi versprach im Mai in einem Interview, dass die SVP die Wahlempfehlungen anderer Parteien respektieren werde, falls eine Auswahl gegeben wird. Trotzdem bekunden mehrere SVP-Parlamentarier ihren Willen, Pfister die Stimme zu geben.

Der CVP-Präsident dürfte im ersten Wahlgang eine stattliche Anzahl von Stimmen aus der FDP und SVP erhalten. Was dann passiert, ist offen. Pfister hat wiederholt gesagt, dass er vor den Parlamentswahlen im Oktober 2019 für eine Bundesratswahl nicht zur Verfügung stehe. Doch würde er nach dem ersten Wahlgang ans Rednerpult schreiten und ankündigen, eine Wahl abzulehnen, falls er gewählt würde? Und was würde Pfister tun, wenn er tatsächlich eine Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen würde?