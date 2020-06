Der Vater aller Ausländerabstimmungen: Vor 50 Jahren wurde die Überfremdungs-Initiative verworfen

Wenn der junge Concetto Vecchio zu laut sprach, sagte seine Mutter: «Psst, sonst kommt Schwarzenbach.» Der Journalist der italienischen Zeitung «La Repubblica» erinnert sich noch gut an die Zeit, als seine italienische Mutter ihn auf den Trottoirs von Lenzburg ermahnte, nicht aufzufallen. Die Italiener wurden in den 1970er-Jahren skeptisch beäugt und den Namen Schwarzenbach kannte jedes Kind. Beides geht auf den 7. Juni 1970 zurück, der sich diesen Sonntag zum 50. Mal jährt.

Die Schweizer Männer stimmten an diesem Tag über das «Volksbegehren gegen die Überfremdung» ab. Die Initiative sah vor, dass der Ausländeranteil in der Bevölkerung in jedem Kanton nicht über 10 Prozent steigen dürfe. Eine Ausnahme galt für den Kanton Genf. Weil dort traditionell viele Ausländer lebten, war eine Quote von 25 Prozent vorgesehen. Der Ausländeranteil in der ganzen Schweiz betrug rund 17 Prozent (heute: 25). Der Kopf hinter der Initiative war James Schwarzenbach, ein Dandy von der Zürcher Pfnüselküste, der in breiten Teilen der Bevölkerung einen Nerv traf.

Schwarzenbach, der katholische Konvertit

Die Zahl der Ausländer hatte sich zwischen 1960 und 1970 auf eine Million verdoppelt. Sie kamen, um zu arbeiten. Die Schweizer Wirtschaft brummte. Es war die Zeit, als Brown-Boveri in Baden Turbinen und Sulzer in Oberwinterthur im grossen Stil Textilmaschinen bauten. Die Industrie expandierte, doch es fehlte an Arbeitskräften. Die Unternehmen fanden sie in Spanien und der Türkei, aber vor allem in Italien. Das Land lag wirtschaftlich am Boden.

Die Eltern von Concetto Vecchio kamen in die Schweiz, um Konservendosen zu fertigen und Möbel zu lackieren. In der Schweiz entwickelte sich ein Unbehagen über die Zuwanderung. Es gab zwar kaum Arbeitslosigkeit, doch Gewerkschafter fürchteten sich vor ihr, sollte die Wirtschaft einst ins Stottern geraten. Und viele Schweizer störten sich an den «Tschinggen».