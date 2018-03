Die Kältewelle hat derweil in Deutschland bereits ein Chaos angerichtet. In Leipzig musste am Samstag der Hauptbahnhof wegen vereisten Weichen zeitweise komplett gesperrt werden. In anderen Teilen Norddeutschlands ist es derweil sehr stürmisch. Der starke Ostwind sorgte in Schleswig-Holstein bereits für abgehobene Dächer, einen Zugunfall und Überschwemmungen. Stürmischer Wind hat auch das Kreuzfahrtschiff «Aidaperla» am planmäßigen Einlaufen in den Hamburger Hafen gehindert. (amü)