Unseren Gesprächstermin haben wir verschieben müssen. Am Montag hatte Chanel ihren achten Geburtstag, da waren alle Artisten da. Und der Grossvater durfte nicht fehlen. Denn Grossvater ist Fredy Knie mit einem grossen Herzen. Man spürt es, wenn er über Chanel spricht, und über Ivan, ihren älteren Bruder. Fredy Knie schaut mit grossem Wohlgefallen auf seine Enkel, denen er jetzt beibringt, was er über Pferde weiss.

So hat sich jener Friedrich Knie, der sich 1803 in die Kunstreiterin Wilma verliebte und die Dynastie begründete, namensmässig zu jenem Friedrich Knie fortgesetzt, der mit seinen Brüdern Rudolf, Karl und Eugen 1919 den heutigen «Schweizer National-Circus» begründet hat. Und der zwei Söhne hatte: Fredy senior und Rolf.

So aber kann es weitergehen mit dieser Familie, die einzigartig ist für die Schweiz, glamourös in der Manege, aber bodenständig im Alltag. Was sich am humorvoll-nüchternen Fredy Knie gut zeigen lässt – an dessen Namen man eigentlich jedes Mal ein «jun.» anhängen müsste, weil die Knies über acht Generationen eine ausgeprägte Vorliebe für einzelne Vornamen entwickelt haben.

Sie «leitete das Unternehmen mit fester Hand», heisst es in der Familienchronik, und fand eine Generation später in Margrit Knie-Lippuner, Fredys Grossmutter, eine würdige Nachfolgerin. Fredy Knie erinnert sich gut an diese bemerkenswerte Frau, deren Devise war, dass der Zirkus alle Rechnungen bezahlt haben musste, wenn er einen Ort verliess. «So hat sie zusammen mit meinem Vater und mit meinem Onkel den Zirkus durch den Krieg gebracht.» Auch den Kontakt zu den Behörden hat sie gepflegt. «Oft hat sie bis spät in die Nacht Gäste bewirtet.»

Warum Marie Knie-Heim sich ihren Söhnen verweigert

Vieles, was den Knie gross gemacht und am Leben erhalten hat, tritt bei dieser Margrit Knie-Lippuner zutage. Vor allem ist es jene unbeugsame Pflichterfüllung, die noch den 72-jährigen Fredy jeden Tag in den Pferdestall treibt, auch wenn er vor zwei Jahren spasseshalber erklärt hat, er tue ja fast nichts mehr und komme sich eigentlich vor «wie Alfred Hitchcock, der in seinen Filmen nur mal über die Strasse geht». Der Betrieb muss laufen, vor allem aber: «Man darf das Publikum nicht enttäuschen», fasst er das Familien-Credo in Worte.

Wenn dieses Publikum mal nicht kommt, dann ist rasch Feuer im Dach. Als 1870/71 der Deutsch-Französische Krieg tobt, muss die Familie Knie ihre Arena auflösen, mit harter Arbeit und eisernem Sparen bringen ihn Ludwig und Marie Knie-Heim wieder hoch. Diese Erfahrung ist es auch, die Marie Knie-Heim dazu treibt, sich jenem kühnen Plan entgegenzustellen, den nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ihre vier Söhne haben. Sie wollen jetzt mit einem Zelt auf Tournee gehen.

Das Zelt der Knies ist in Bern der Aufreger

Weil ihre Mutter jegliche Unterstützung verweigert, brechen Friedrich, Rudolf, Karl und Eugen Knie mit einer eisernen Familienregel: Nichts zu kaufen, was man nicht bar bezahlen kann. So erwerben sie das Zelt auf Pump, mit umwerfendem Erfolg. Bei der Eröffnungsvorstellung am 14. Juni 1919 in Bern sitzen die beiden frisch gebackenen Frauen von Rudolf und Friedrich in den Kassenhäuschen, doch die aufgeregten Menschen schieben die Häuschen kurzerhand beiseite. Und das Geld für das Zelt kommt rasch wieder herein.