Die Schweizer Pendler müssen immer öfter in versprayten Zügen herumfahren. So auch an diesem Montagmorgen. «Forgive me», ist nur eine von vielen Schmierereien, die auf dem IC von Bern nach Zürich prangen. Mindestens ein Wagen ist komplett versprayt.

Dann ertönt die Lautsprecherdurchsage, die Profi-Pendlern einen frühmorgendlichen Schreckensmoment beschert. «Die Komposition wird heute verkürzt geführt». Und das mitten in der Stosszeit. Verschmierte Züge und fehlende Wagen, zwei Probleme, die die SBB beschäftigen.

1. Versprayte Züge

Der erwähnte Intercity ist mitnichten ein Einzelfall. «Wir verzeichnen 2018 eine deutliche Zunahme von versprayten Zügen», sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig zu watson. 2017 wurden bereits 2600 Sachbeschädigungen gezählt, zu denen Sprayereien gehören. Der Schaden betrug über fünf Millionen Franken. Genaue Zahlen für 2018 kommuniziert die SBB noch nicht.