Deutsche Nachbarländer beschliessen 24-Stunden-Ausnahme für Schweizer

(sat/dpa) Derzeit figuriert gut ein Drittel der Schweizer Kantone auf der deutschen Risikoliste. Dennoch dürfen Herr und Frau Schweizer weiterhin für Kurzbesuche nach Deutschland einreisen. Das haben am Freitagnachmittag die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland beschlossen. Die sogenannte 24-Stunden-Regel, welche am Freitagmorgen bereits der Schweizer Botschafter in Berlin gegenüber Radio SRF ins Gespräch gebracht hatte, gilt laut dem Stuttgarter Sozialministerium für das Elsass, die Schweiz und Österreich.

Damit bleiben der Einkaufstourismus, aber auch Besuche bei Freunden oder Familien im grenznahen Deutschland oder beispielsweise im Europa-Park für Schweizer trotz dem Wiederanstieg der Coronainfektionen möglich. Die neue Regel soll laut unbestätigten Medienberichten bereits ab Samstag gelten.

Grenzüberschreitende Pandemiebekämpfung

An keiner der Aussengrenzen könne das tägliche Leben, Arbeiten und Studieren durch einen kompletten Lockdown lahmgelegt werden, teilten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz), Ministerpräsident Tobias Hans (Saarland) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg) am Freitag mit.

Als es im März zu Grenzschliessungen kam, habe es noch keine Testungen und Nachverfolgungen von Infektionsketten gegeben. Man setze jetzt auf eine grenzüberschreitende Pandemiebekämpfung.