Deutschland will wegen Corona die Weihnachtsferien für Schüler verlängern – macht das auch in der Schweiz Schule?

Das ist je nach Kanton unterschiedlich. In manchen beginnen die Ferien bereits am 19. Dezember, in anderen erst am 24. Dezember. Dafür haben jene Schülerinnen und Schüler, die erst spät in die Weihnachtsferien starten, meist die erste Januarwoche noch frei - während die anderen dann bereits wieder die Schulbank drücken.