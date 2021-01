Die Antworten auf die zehn wichtigsten Fragen: Das plant der Bundesrat für die Monate Januar und Februar

Das zweite Coronajahr begann, wie das erste geendet hatte: ohne Verschnaufpause. Wieder kam der Bundesrat zu einer ausserordentlichen Sitzung zusammen, wieder war schon im Vorfeld über Verschärfungen diskutiert worden, wieder trat ein besorgter Gesundheitsminister vor die Medien. «Die Situation ist sehr schlecht», sagte Alain Berset – und damit war die Lage eigentlich schon zusammengefasst. «Die Fallzahlen gehen nicht zurück», zählte er auf, «wir sind noch immer auf einem zu hohen Niveau.»

Der SP-Bundesrat startete seinen ersten Auftritt 2021 eher matt, für seine Verhältnisse wirkte er bedrückt, mehrfach verhaspelte er sich oder suchte nach dem richtigen Wort. In Fahrt kam er erst, als er mit der Kritik konfrontiert wurde, ob der jetzige Kurse nicht zu zögerlich und zu halbherzig sei. Der Bundesrat versuche, die Probleme für unser Land zu bekämpfen, entgegnete Berset. «Aber es ist auch wichtig, dass wir ein bisschen atmen können. Dass wir nach draussen gehen können.» Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie beurteilt der Bundesrat die epidemiologische Situation?

Gesundheitsminister Berset brauchte verschiedene Begriffe, «schlecht» etwa, auch «gefährlich» und «besorgniserregend». Das liegt an den Fallzahlen, die nach wie vor zu hoch sind. Dasselbe gilt für Hospitalisierungen und Todesfälle. Gestern meldete das Bundesamt für Gesundheit 4808 neue Fälle. Das sind etwa gleich viele wie schon vor sechs Wochen.

Zwar zeigt die Kurve zuletzt leicht nach unten. Doch die aktuellen Zahlen, das sagte auch Berset, seien mit vielen Unsicherheiten behaftet. Über die Festtage wurde weniger getestet, der Anteil der positiven Tests war zuletzt wieder höher als vor Weihnachten. Gestern betrug er 15 Prozent. Und dann sind da noch die Virusmutationen aus Grossbritannien und Südafrika, die viel ansteckender sind und auch in der Schweiz nachgewiesen wurden – allerdings noch auf tiefem Niveau. Berset verwies mehrmals auf die aktuelle Situation in Grossbritannien mit den vielen Neuinfektionen und sagte, man müsse «sehr, sehr vorsichtig» sein.

Was will die Regierung unternehmen, um die Situation zu entschärfen?

Vorderhand nicht viel mehr als in den letzten Wochen. Der Bundesrat hat gestern zwar eine Verschärfung beschlossen, aber nur eine klitzekleine. Er streicht ab dem 9. Januar die Ausnahmeregeln für Kantone mit guter epidemiologischer Lage. Bisher durften diese etwa ihre Restaurants wieder öffnen, wenn sie gewisse Kriterien erfüllen. Damit ist nun Schluss. Zuletzt standen laut Berset aber sowieso nur noch drei Kantone gut genug da, um von den Ausnahmeregeln Gebrauch zu machen.

Sind weitere Massnahmen denkbar?

Ja, allerdings hat der Bundesrat sie noch nicht beschlossen, sondern will zuerst die Kantone konsultieren. Einerseits sollen die Massnahmen, welche vor den Festtagen und vorläufig bis am 22. Januar beschlossen wurden, bis Ende Februar weitergeführt werden. Konkret bedeutet das: Restaurants bleiben geschlossen, ebenso Kulturbetriebe wie Museen oder Sport- und Freizeitanlagen. Andererseits gibt der Bundesrat zusätzliche Verschärfungen in die Konsultation bei den Kantonen. Er will sich damit wappnen für eine Verschlechterung der Situation, wie Alain Berset sagte. Als weitere Massnahme käme dann etwa die Schliessung von nicht lebensnotwendigen Läden aufs Tapet.