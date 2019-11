Die «Arena» war ein Schlachtfeld – und alle stürzen sich auf Veganerin Meret Schneider

Drei Prozent der Schweizer Bevölkerung ernährt sich vegan, elf Prozent vegetarisch. Der Rest vertilgt im Durchschnitt 52 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr. In den Augen vieler Vegetarier und Veganer ist das zu viel – so auch für Meret Schneider, frisch gewählte Grüne-Nationalrätin. «Wir ernähren uns massiv klimaschädlich. Die Leute brauchen mehr Auswahl und die Möglichkeit sich auch für ein veganes Menü entscheiden zu können», so die Co-Geschäftsleiterin von Sentience Politics. Geht es nach Schneider soll die Politik dafür sorgen, dass diese Auswahl zur Verfügung steht.

Bei dieser Vorstellung fällt dem Ostschweizer Nationalrat Mike Egger und Vorstandsmitglied des Fleischfachverbands St. Gallen vor Schreck beinahe die Bratwurst aus der Hand: «Das ist keineswegs Aufgabe der Politik. Der Staat soll seinen Bürger nicht vorschreiben, was sie essen sollen», wirft er erzürnt in die Runde.

Rückendeckung erhält er dabei von Nationalratskollege Markus Ritter. Der Markt müsse das regeln und nicht die Politik, so Ritter. «Dann bietet eine Mensa ein veganes Menü an, ausgewählt wird es dann aber nur von drei Knochen. Das bringt doch nichts», so der CVP-Politiker. Sobald genügend Nachfrage nach veganen Menüs da sei, würde sich der Markt dann schon in diese Richtung entwickeln, prophezeit Ritter.

Einer, der sich ausschliesslich auf die veganen Menüs beschränkt, ist Publikumsgast Thomas Sigrist. Der dreifache Schweizermeister im Karate ernährt auch seine Kinder (vier-, sechs- und elfjährig) vegan und hält von der Fleischlobby herzlich wenig. Einst Karnivor, schwört Sigrist heute auf die rein pflanzliche Ernährung. Er sei fitter als je zuvor. «Könnte ich die Zeit zurückdrehen, wäre ich früher Veganer geworden», meint er breitbeinig sitzend an Brotz gewandt.