Die Autobahnvignette 2020 ist rot und kostet vierzig Franken

Die Vignette hat die Grundfarbe "Rot metallic". Die Jahreszahl auf der Klebeseite ist beige, jene auf der Vorderseite weiss, wie die Eidgenössische Zollverwaltung am Donnerstag mitteilte. Sie ist wie bisher bei Tankstellen und Garagen, an den Schaltern der Post sowie bei den Strassenverkehrsämtern und Zollstellen erhältlich.

Per 1. Januar 2020 übernimmt der Bund einige bislang kantonale Autobahnen und Autostrassen. Diese werden ins Nationalstrassennetz integriert und unterliegen somit ab 1. Januar 2020 ebenfalls der Vignettenpflicht.

Damit die Vignette gültig ist, muss sie direkt an der vorgeschriebenen Stelle auf das Fahrzeug geklebt werden: bei Personenwagen auf die Innenseite der Windschutzscheibe, bei Anhängern und Motorrädern an ein leicht zugängliches und nicht auswechselbares Fahrzeugbestandteil, wie es in der Mitteilung heisst. Sie ist nur für das Fahrzeug gültig, auf das sie geklebt wurde.

Eine Auswahl von Autobahnvignetten zwischen 1998 und heute: